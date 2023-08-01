مؤشر الحرية الاقتصادية في 2023.. العراق خارج التصنيف والامارات الأول عربياً

السومرية نيوز – ترجمة



كشفت مجلة global Finance الأمريكية، ترتيب دول العالم حسب مؤشر الحرية الاقتصادية للعام الحالي 2023 والذي يأخذ بعين الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في 184 دولة.



ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية تأثير الحرية والأسواق الحرة حول العالم، ويؤكد العلاقة الإيجابية الهائلة بين الحرية الاقتصادية والتقدم.



وقالت المجلة المتخصصة بتصنيف دول العالم في تقرير ترجمته السومرية نيوز، ان "المؤشر يقيس الحرية الاقتصادية بناءً على 12 عاملاً كميًا ونوعيًا، مجمعة في أربع فئات أو ركائز عريضة للحرية الاقتصادية:

1. سيادة القانون (حقوق الملكية، نزاهة الحكومة، فعالية القضاء)

2. حجم احكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية)

3. الكفاءة التنظيمية (حرية العمل، الحرية النقدية)

4. الأسواق المفتوحة (حرية التجارة، حرية الاستثمار، الحرية المالية).

وقد حلّت هذا العام الإمارات في المركز الأول عربياً، حيث جمّعت 70.9 نقطة على المؤشر من أصل 100، بينما تبعتها قطر في المركز الثاني على القائمة عربياً بمجموع بلغ 68.6 نقطة.

وعالميًا، جاءت كل من الإمارات وقطر في المراكز الـ 24 والـ 36 على التوالي. أما على النطاق العالمي، فقد حازت سنغافورة على المركز الأول بمجموع بلغ 83.9 نقطة، لتتبعها سويسرا عند 83.8 نقطة.