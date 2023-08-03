عالمياً.. الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أربعة أسابيع

وأظهرت بيانات، الأربعاء، زيادة وظائف القطاع الخاص الأميركي بأكثر من المتوقع في يوليو، مما دعم الدولار إذ أشارت البيانات لاستمرار قوة سوق العمل، الأمر الذي من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول.ودفع ذلك مؤشر الدولار لأعلى مستوياته منذ السابع من يوليو في الجلسة الماضية. وبلغ في أحدث معاملة 102.56 غير بعيد عن أعلى مستوى سجله أمس عند 102.78.وزاد اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.0944 دولار معوضا بعض الخسائر التي مني به الجلسة الماضية.وارتفع الجنيه الإسترليني 0.02 بالمئة إلى 1.2714 دولار قبيل صدور قرار بنك إنجلترا (المركزي) بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق الخميس. ومن المتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة لأعلى مستوياتها في 15 عاما إلى 5.25 بالمئة من خمسة بالمئة.وسجل الين الياباني زيادة طفيفة إلى 143.31 للدولار إلا أنه لا يزال قرب أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع البالغ 143.545 للدولار المسجل في وقت سابق هذا الأسبوع.وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث معاملة 0.14 بالمئة إلى 0.65465 دولار في حين تراجع الدولار النيوزيلندي 0.02 بالمئة إلى 0.6079 دولار.