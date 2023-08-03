أسعار النفط تعاود الارتفاع بالتعاملات الآسيوية المُبكرة

السومرية نيوز – اقتصاد



ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، حيث أثقلت الأسواق بيانات المخزونات الأمريكية الصعودية أمس الأربعاء والتوسع المحتمل لتخفيضات إنتاج أوبك بلاس، مقابل تداعيات خفض وكالة فيتش الائتمانية الأعلى للحكومة الأمريكية.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتًات، أو 0.11٪، إلى 83.29 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:12 بتوقيت جرينتش.



وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتًات، أو 0.08٪، إلى 79.55 دولارًا للبرميل.

