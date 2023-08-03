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بعد الضجة الأخيرة.. هذه أهم الحقول والرقع الجيولوجية المشتركة بين العراق والكويت
اقتصاد
2023-08-03 | 06:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
4,285 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
كشف مختصون اقتصاديون، اليوم الخميس 3 أب/ أغسطس 2023، عن أهم الحقول والرقع الجيولوجية المشتركة بين العراق والكويت، وذلك بعد الضجة الاخيرة التي احدثها إعلان وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح عن عزم حكومة البصرة إزالة المنازل في المنطقة الحدودية مع الكويت.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدونية تابعتها السومرية نيوز، ان "أهم الحقول والرقع الجيولوجية المشتركة بين العراق والكويت كالاتي:
1-حقـــل الرميلـــة: يشترك حقل الرميلة الجنـــوبي في مكمن واحد مع الكويت وهو مكمن السجيل الأعلى، مــن أصــل خمســة مكــامن، والــذي يبلــغ طولــه 75 كم منها 5 كم فــــي الجانــــب الكــــويتي، و70 كم في الجانب العراقي وموقــــع الإنتـــاج مـــن مكمـــن الســـجيل الأعلى يقـــع فـــي محطـــة الرتقـــه فـــي الجانـــــــــب الــــــعراقـــي، تقابلهــــــا محطـــة الرتقــــه أيضــــاً فــــي الجانــــب الكــــويتي، وبســـبب ترســــيم الحــــدود ، بموجــــب قــــرار مجلــــس الأمــــن الرقم ٨٣٣، أُضــــيفت إلــــى الجانــــب الكــــويتي ٩ آبار منتجــــة للنفط.
2-حقل الزبير: ثــاني هــذه الحقــول المنتجــة المشتركة مع الكويت هــو حقــل الزبيــر، والــذي يشــترك فــي مكمــن واحـــــــــد أيضـــــــــاً ّهـــــــــــو (قبـــــــة صــــفوان)، الذي يبعــــد عــــن مدينــــة صــــفوان العراقية ٣ كــــم، وعــــن مدينــــة الرافضـــية الكويتية مســـافـــــــــــة 12 كم، وبســـبب ترســـيم الحـــدود أيضـــاً، على وفق قـــرار مجلـــس الأمـــن المــــرقم 833 أضيفت 103 آبار منتجة للــــــنـــــفط.
3-حقل خضر الماي: يعد حقل خضر الماي خطاً انحدارياً يقع على بعد 80 كم الى الجنوب الغربي من حقل الرميلة، ويقع الحقل على الحدود الكويتية العراقية في محافظة البصرة، وقد تم حفر البئر الاستكشافية الأولى فيه عام 1980 وأشارت نتائج الحفر المسجلة الى وجود نفط في تشكيل اليمامة، وغاز ونفط خفيف في تشكيل نجمة، تشمل المستودعات الرئيسة في هذه الرقعة مشرف، ونهر عمر، والزبير. وسيتم نقل النفط المنتج عبر خط أنابيب جديد بطول 65 كم الى مستودع الزبير رقم 2.
4-رقعة الفاو: تقع في محافظة البصرة بالقرب من الحدود العراقية - الكويتية - الإيرانية، داخل منطقة تعرف بوجود إمكانات نفط مرتفعة في الجزء الجنوبي الشرقي من العراق، وحقل الزبير إلى الغرب، وحقول ابن عمر، والسيبة إلى الشمال والشمال الشرق، ويقع هيكل أم قصر رقم 349 على بعد 12 كم الى الشرق من مدينة صفوان.
5-رقعة جبل سنام: تقع في محافظة البصرة على بعد 8 كم غرب صفوان وتضم جبل سنام هيكل رقم (351) ويبلغ طولها في العراق حوالي 5 كم، تم حفر أول بئر استكشافية سنام -1 في عام 1978.
6-حقل الدرة: وهو حقل مشترك بين إيران والسعودية والكويت ولم يتحرك العراق لأثبات حقه رغم ان اتفاقية أعالي البحار تضمن حق العراق في الحقل.
يشار الى ان تصريح وزير الخارجية الكويتي عن عزم حكومة البصرة إزالة المنازل الحدودية أثار غضبًا عارمًا على مواقع التواصل الاجتماعي. كما يقع ملف الحدود بالدرجة الأساس على عاتق وزارتي الخارجية والنقل.
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