بعد القرار السعودي.. أسعار النفط تسجل ارتفاعا جديدا

وبحسب بيانات وكالة "بلومبرغ"، فان "أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" ارتفعت بنسبة 0.89% إلى 80.20 دولار للبرميل".فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.82% إلى 83.88 دولار للبرميل".وأعلنت وزارة الطاقة السعودية عن "تمديد خفض إنتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا لشهر إضافي"، مشيرة إلى "إمكانية حصول تمديد جديد أو زيادة هذا الخفض، في إطار دعم أسعار الخام".