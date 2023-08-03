روسيا تعلن عن خفض جديد لصادرات النفط

وقال نوفاك في تصريحات صحفية أنه "في إطار الجهود المبذولة لضمان بقاء سوق النفط متوازنة، ستواصل روسيا طوعا خفض إمداداتها النفطية في شهر ايلول، الآن بواقع 300 ألف برميل يوميا، من خلال خفض صادراتها بهذه الكمية إلى الأسواق العالمية".وتعهدت روسيا بالفعل بخفض إنتاجها النفطي بنحو 500 ألف برميل يوميا، تعادل خمسة بالمئة من الإنتاج، منذ اذار وحتى نهاية العام.وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية التي أعلنت، اليوم، أنها ستمدد خفضا طوعيا للإنتاج قدره مليون برميل يوميا لشهر آخر يشمل ايلول.وارتفعت أسعار النفط بشكل كبير منذ أعلنت روسيا والسعودية عن خفض الإمدادات في أوائل تموز، وقفز خام برنت القياسي العالمي من حوالي 76 دولارا للبرميل إلى ما فوق 83 دولارا حاليا.