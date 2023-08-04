الذهب الأسود يتجاوز 86 دولارا للبرميل

وبحسب بيانات البورصة، "ارتفع سعر خام برنت بنسبة 0.96% ليصل إلى 86.07 دولارا للبرميل".وكان تداول خام برنت عند 86.12 دولارا (بنسبة 1.02%). وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط المبرمجة للتسليم في ايلول، بنسبة 1.03%، لتصل إلى 82.55 دولارا للبرميل.وتجدر الإشارة إلى أن الصين كانت قد وعدت، في 24 تموز الماضي، باتخاذ إجراءات لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي البطيء عبر دعم مبيعات العقارات وغيرها من القطاعات المتعثرة.