السعودية تتخذ قراراً جديداً بشأن أسعار النفط في آسيا

وقالت شركة أرامكو النفطية، إن السعودية رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في سبتمبر/ أيلول بواقع 30 سنتا للبرميل عن أغسطس/آب إلى 3.50 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.وأضافت أن سعر البيع الرسمي إلى أوروبا ارتفع أيضا دولارين للبرميل إلى 5.80 دولار لشهر سبتمبر/ أيلول فوق سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال، بينما ظل سعر البيع الرسمي إلى أميركا الشمالية دون تغيير عند 7.25 دولار مقابل مؤشر أرغوس للخام عالي الكبريت.وأعلنت السعودية الخميس الماضي أن الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بواقع مليون برميل يوميا سيستمر حتى نهاية سبتمبر/ أيلول، مضيفة أنه يمكن تمديده إلى ما هو أبعد من ذلك أو زيادته.وبذلك سيبلغ إنتاج النفط في المملكة 9 ملايين برميل يوميا في سبتمبر/ أيلول.