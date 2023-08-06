أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

وبحسب ما نشره مختصون، فقد سجل سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي في أسواق الإقليم عند الافتتاح 150.200 مقابل كل 100 دولار.فيما سجل سعر الصرف (البيع) في أسواق العاصمة، 151 ألفاً للمائة دولار، وسعر الشراء 149 ألفاً للمائة دولار.وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.