واردات الأردن من النفط العراقي تقفز 50%.. 15 ألف برميل يوميًا منذ مطلع آب

وأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، اليوم الأحد 6 أغسطس/آب 2023، أن كميات النفط الخام العراقي الواردة إلى الأردن ارتفعت إلى 15 ألف برميل يوميًا، وذلك بعد موافقة بغداد على الزيادة، وفق بيان لها.وقالت مديرة مديرية النفط والغاز الطبيعي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية إيمان عواد، إن واردات الأردن من النفط العراقي ستخضع للشروط التعاقدية نفسها الواردة في مذكرة تفاهم تجهيز النفط الموقعة بين البلدين بتاريخ 4 مايو/أيار 2023.*النفط العراقي إلى الأردنأوضحت المسؤولة في وزارة الطاقة الأردنية أن بلادها اتخذت جميع الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لنقل هذه الكميات من موقع تحميل النفط في العراق، من مستودع كركوك الحديث إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء.ولفتت إيمان عواد إلى أن هذه الترتيبات تكفل وصول الكميات الشهرية من واردات الأردن من النفط العراقي الخام إلى 450 ألف برميل شهريًا، بدلًا من 300 ألف برميل شهريًا، التي كانت الأردن تحصل عليها في السابق.وتأتي الزيادة في كميات النفط الواردة إلى الأردن من العراق، نتيجة لمباحثات مثمرة عُقدت خلال زيارة رئيس الوزراء الأردني على رأس وفد وزاري إلى بغداد، في 24 يوليو/تموز الماضي؛ إذ توصّل الطرفان إلى توافق مشترك لزيادة الكميات.وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد أعلنت، في شهر يوليو/تموز الماضي، أن كميات واردات الأردن من النفط العراقي سجّلت 556.062 ألف برميل، خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران 2023، وذلك بمعدل 9 آلاف و116 برميلًا يوميًا.وأشارت الوزارة إلى أن الكميات المفرغة من النفط الخام العراقي من موقع مستودع كركوك الحديث في العراق في خزانات شركة مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، بلغت 556.062 ألف برميل، وذلك بعد توقيع الاتفاق الذي تضمّن أن تكون قيمة الكميات على أساس معدل خام برنت الشهري ناقصًا 16 دولارًا للبرميل الواحد؛ لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.*مذكرة التفاهم بين البلدينفي مطلع مايو/أيار 2023، وقّع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، مذكرة التفاهم الجديدة لتجهيز النفط بين العراق والأردن، والتي وقعها عن الجانب العراقي وزير النفط حيان عبد الغني.وأعلن الوزير صالح الخرابشة -حينها- أن كميات واردات الأردن من النفط العراقي تُشكِّل 7% فقط من احتياجات المملكة من النفط، مشددًا على أهمية مواصلة تنفيذ مشروعات التعاون المشترك، بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.وبموجب مذكرة تجهيز النفط الموقَّعة بين البلدين، يلتزم الأردن بتوفير صهاريج لنقل كميات النفط العراقي إلى مصفاة البترول في مدينة الزرقاء؛ إذ تُوزَّع الشاحنات مناصفة بين الشركات في كل من العراق والأردن، وفق معلومات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.وأشار مدير الشركة الناقلة للنفط العراقي، نائل ذيابات، إلى أن 50% من السائقين الذين ينقلون واردات الأردن من النفط العراقي القادمة من مصفاة كركوك يحملون الجنسية الأردنية، بينما النصف الآخر يحمل الجنسية العراقية.