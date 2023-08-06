المعدن الأصفر يستقر بالأسواق العراقية.. تعرف على الاسعار

وبلغ سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24 نحو 81.681 ألف دينار عراقي، وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية.كما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 نحو 74.875 ألف دينار عراقي.وسجل مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21 نحو 71.473 ألف دينار عراقي، وعيار 18 نحو 61.262 ألف دينار عراقي، وبلغ عيار 14 نحو 47.648 ألف دينار عراقي.وسجل سعر كيلو الذهب في العراق حوالي 81.681 مليون دينار عراقي، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق نحو 571.782 ألف دينار عراقي.وسجل الذهب عيار 24 اليوم في العراق حوال