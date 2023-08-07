أسعار النفط تُحلق بالأسواق العالمية.. برنت يلامس الـ87 دولاراً

وبحلول الساعة 00:23 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.3% إلى 86.49 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.3% إلى 83.05 دولار للبرميل.وسجل الخامان مكاسب لسادس أسبوع على التوالي في الأسبوع الماضي، وهي أطول فترة مكاسب منذ ديسمبر/كانون الأول 2021 ويناير/كانون الثاني 2022.وتلقت الأسعار دعما بفضل عدة عوامل في الأسابيع القليلة الماضية، تشمل توقعات بخفض وتيرة رفع الفائدة الأميركية وتخفيض إمدادات "أوبك+" وآمال تحفيز انتعاش الطلب على النفط في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بعد تعثر في الربع الثاني.ومددت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم يوم الخميس تخفيضاتها الطوعية للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر/أيلول، وأشارت إلى أنها قد تمددها مجددا أو تزيد مقدار الخفض. وسيكون إنتاج المملكة في سبتمبر/أيلول نحو 9 ملايين برميل يوميا.كما قالت روسيا يوم الخميس إنها ستخفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر/أيلول.