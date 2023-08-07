الحرب تلفح القمح.. هجمات أوكرانيا تتسبب بقفز أسعار الحبوب عالمياً

وذلك بعد الهجوم الذي شنته أوكرانيا على ناقلة نفط وسفينة حربية روسيتين باستخدام زوارق مسيرة.وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن أغلب صادرات القمح الروسي تمر عبر موانئ البحر الأسود، في الوقت الذي تشهد فيه روسيا ذروة موسم الحصاد الثاني، وهو ما يعني أن الوقت حرج للغاية لضمان وصول المحصول إلى الأسواق وتوافر إمدادات كافية في السوق العالمية.وقال أولي هوي الرئيس التنفيذي لشركة أيكون كوميديتس للوساطة والاستشارات إن "الخطر في البحر الأسود يتزايد يوميا، وأي تهديد للصادرات الروسية سيكون أكبر تأثيرا من أي تهديد للصادرات الأوكرانية".وفي تعاملات بورصة شيكاغو للسلع ارتفع سعر القمح في بداية اليوم بنسبة 4ر3% إلى 6.545 دولار للبوشل (حوالي 27.2 كيلوغرام)، قبل أن يجري تداوله بسعر 6.4725 دولار للبوشل بحلول الساعة الواحدة و55 دقيقة ظهر بتوقيت سيدني .وأنهى القمح تعاملات الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي بزيادة نسبتها 1% بعد أن فقد أغلب ارتفاعه في تعاملات ذلك اليوم والذي بلغ 4.3% عقب الإعلان عن هجمات أوكرانيا.المناخ وإنفلونزا الطيور يدمران غذاء العالم.. نظرة على أرقام الفاويذكر أن البحر الأسود هو الطريق لمرور ما بين 15 و20% من إجمالي صادرات النفط الروسي. كما أنه ممر رئيسي لصادرات النفط الكازاخستاني.في الوقت نفسه مازالت أسعار القمح الآن أقل بنسبة 20% تقريبا عن مستواها في بداية العام بفضل توقعات المحصول الجيد في الدول الرئيسية المصدرة للقمح مع ارتفاع المخزونات العالمية.وارتفع سعر القمح في تعاملات ظهيرة اليوم بنسبة 3ر2% إلى 4725ر6 دولار للبوشل تسليم أيلول /سبتمبر المقبل، في حين تراجع سعر الذرة بنسبة 0.3% إلى 4.96 دولار للبوشل تسليم كانون الأول /ديسمبر المقبل. وتراجع سعر فول الصويا بنسبة 1.7% إلى 13.1025 دولار للبوشل تسليم تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.