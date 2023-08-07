اجتماع في وزارة المالية حول "حساب خزينة الموحد"

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن الوزيرة "ترأست اليوم، اجتماعاً بحضور مدير عام المحاسبة ورئيس واعضاء اللجنة الساندة لتطبيق حساب الخزينة الموحد وممثلي المصارف الحكومية وممثلي ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي والمصرف العراقي للتجارة، لمناقشة متطلبات تصميم وتطبيق نظام الخزينة الموحد".وناقش الاجتماع "خطط اصلاح قطاع المالية العامة من خلال تطبيق حساب الخزينة الموحد الذي يمثل نقلة نوعية في ادارة المال العام حيث ان المشروع سيتيح امكانية مراقبة حركة التمويلات وسلامتها".واكدت سامي، على "ضرورة مواصلة جهود الوزارة عبر اللجان المشكلة لغرض تطبيق النظام لاستكمال خطوات المشروع الذي يمثل احدى ركائز تطوير سياسة الوزارة تجاه اصلاح القطاع المالي والتطبيق الامثل لمراحل مشروع حساب الخزينة الموحد".