لأخر ثلاثة أشهر.. صادرات العراق النفطية للأردن تتجاوز 900 ألف برميل

وأوضحت شركة "سومو" في جدول لها اطلعت عليه السومرية نيوز، ان "واردات الأردن للنفط العراقي خلال تلك الأشهر (ايار وحزيران وتموز) بلغت 901.223 الف برميل، و بمعدل بلغ 10.013 آلاف برميل يوميا ".وأضافت أن "مجموع الإيرادات المتأتية من هذه الصادرات بلغت 54.88 مليون دولار"، مبينا ان "معدل السعر النفط المصدر إلى الأردن بلغ 60.76 دولارا ".وأقر مجلس الوزراء العراقي - خلال اجتماعه، في 28 مارس/آذار 2023 - توصية المجلس الوزاري للطاقة، بشأن الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم جديدة لتجهيز النفط الخام بين وزارة النفط، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، مبينا ان التمديد سيكون لسنة واحدة، بدءًا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.وكان الأردن تلقى في أيلول 2021 شحنات من النفط بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي قبل أن يوقفها في شهر شباط 2022 نتيجة انتهاء العقد لتتم المباشرة مرة أخرى في نيسان، ليتم إيقافها في شهر آب لتعود من جديد في شهر أيلول الماضي 2022.يذكر ان العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية إلى الأردن عبر الشاحنات الحوضيات بمعدل 10 آلاف برميل يوميا تقريبا.