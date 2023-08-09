تفاؤل بشأن أسعار النفط العالمية وحجم الإنتاج.. هذا ما تضمنه تقرير الطاقة الأميركية

وبحسب تقرير آفاق الطاقة قصيرة الأجل لشهر أغسطس/آب 2023، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 77.79 دولارًا للبرميل خلال 2023، ما يمثّل ارتفاعًا قدره 4.5% عن توقعات يوليو/تموز الماضي البالغة 74.43 دولارًا للبرميل.كما عزّزت إدارة معلومات الطاقة تقديراتها لمتوسط سعر خام برنت بنسبة 4.1%، ليصل إلى 82.62 دولارًا للبرميل خلال 2023، بحسب التقرير الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.توقعات أسعار النفط في 2024رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لمتوسط سعر الخام الأميركي إلى 81.48 دولارًا للبرميل في العام المقبل، ما يمثّل تعديلًا بالرفع نسبته 3.8%، مقارنة بتقديرات الشهر المنصرم.ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت مستوى 86.48 دولارًا للبرميل خلال العام المقبل، بزيادة 3.6%، مقارنة بالتوقعات السابقة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.وفي العام الماضي (2022)، بلغ متوسط أسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط 100.94 و94.91 دولارًا للبرميل على الترتيب، مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.ومن المحتمل أن يبلغ متوسط السعر الفوري لخام برنت مستوى 85 دولارًا للبرميل، في أغسطس/آب الجاري، ليستمر ارتفاع أسعار النفط منذ يونيو/حزيران الماضي، على خلفية تمديد تخفيضات الإنتاج من جانب تحالف أوبك+.ويأتي رفع توقعات أسعار النفط، مع قرار تحالف أوبك+ تثبيت سياسة خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وحتى نهاية 2024، بالإضافة إلى تخفيضات طوعية للإمدادات تنفذها 9 دول من التحالف، بقيادة السعودية، منذ مايو/أيّار 2023.وفضلًا عن ذلك، تنفّذ السعودية خفضًا إضافيًا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا منذ شهر يوليو/تموز 2023، قبل تمديده إلى سبتمبر/أيلول المقبل.إنتاج النفط الأميركيرفعت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لمتوسط إنتاج النفط في الولايات المتحدة بنسبة 1.6% خلال 2023، ليكون من المرجح أن يسجّل 12.76 مليون برميل يوميًا.بينما من المتوقع أن يصل متوسط إنتاج النفط الأميركي إلى 13.09 مليون برميل يوميًا، بزيادة 1.9% على التوقعات السابقة، وفق التقرير، الذي اطلّعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.وتشير أحدث التقديرات إلى أن متوسط إنتاج النفط في الولايات المتحدة قد سجّل 11.91 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي، مقابل 11.27 مليونًا العام السابق له (2021).إنتاج أوبك والعالممن المرجح ارتفاع متوسط إنتاج أوبك من النفط الخام إلى 28.06 مليون برميل يوميًا في العام الجاري، مقارنة مع التقديرات السابقة البالغة 28.02 مليون برميل يوميًا.وتقدّر إدارة معلومات الطاقة ارتفاع إنتاج أوبك إلى مستوى 28.50 مليون برميل يوميًا في العام المقبل، مقابل التوقعات السابقة البالغة 28.49 مليون برميل يوميًا.في المقابل، من المرجح أن يبلغ إنتاج العالم من النفط والسوائل الأخرى 101.30 مليون برميل يوميًا خلال 2023، بارتفاع 0.2% عن توقعات الشهر الماضي.وفي عام 2024، تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يسجل إنتاج العالم من النفط والسوائل الأخرى مستوى 103 ملايين برميل يوميًا، بارتفاع 0.4% عن التقديرات السابقة.