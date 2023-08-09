البنك المركزي يصدر توجيهات صارمة لشركات الصرافة (وثيقة)

وقال البنك بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، "يسعى البنك المركزي العراقي الى ترصين نشاطات شركات الصرافة وحمايتها من المخاطر من جانب والعمل على تنويع خدماتها من جانب اخر، ومن دواعي ذلك ترسيخ الامتثال وتعزيز الممارسات السليمة، بما يتوافق مع القوانين ذات الصلة والمعايير والممارسات الدولية، وانطلاقا من الدور الرقابي والاشرافي لهذا البنك، ولغرض ضبط عمليات البيع النقدي للدولار للمسافرين عن طريق المنصة الالكترونية، نهيب بشركاتكم الالتزام بما يأتي:الوثيقة ادناه: