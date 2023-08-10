أزمة الدولار في العراق.. تعرف على مخاطر السوق الموازي على الدينار

وقال المرسومي في تدوينة بعنوان "مخاطر السوق الموازي" تابعتها السومرية نيوز، ان "اتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار مقابل الدينار يضعف الثقة بالدينار العراقي ويقلل من حوافز ايداع الاموال في المصارف العراقية ويدفع المدخرين الى استبدال الدينار العراقي بالدولار والذهب او بالاستثمار في شراء الاراضي والعقارات ما يؤدي الى ارتفاع الاسعار وانخفاض القيمة الحقيقية او القوة الشرائية للدينار".واليوم سجلت بورصتي من الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سعر صرف بلغ 152000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار.وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.