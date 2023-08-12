أسعار النفط تواصل الارتفاع عالمياً.. برنت يلامس الـ87 دولاراً

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 41 سنتا أو بنسبة 0.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 86.81 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا أو 0.5 بالمئة لتسجل 83.19 دولار للبرميل عند التسوية.وخلال أسبوع، ارتفع خام برنت وخام غرب تكساس الأميركي بنسبة 0.37 بالمئة و0.49 بالمئة على التوالي.وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط وصل إلى مستوى قياسي بلغ 103 ملايين برميل يوميا في يونيو ويمكن أن يصل إلى ذروة أخرى هذا الشهر.