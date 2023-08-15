أسعار المعدن الأصفر تسجل تراجعاً طفيفاً في أسواق العراق اليوم

وبلغ سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24 نحو 80.129 ألف دينار عراقي وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية.كما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 نحو 73.452 ألف دينار عراقي.سعر مثقال الذهب عيار 21 في العراق اليوموسجل مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21 نحو 70.114 ألف دينار عراقي، وعيار 18 نحو 60.097 ألف دينار عراقي، وبلغ عيار 14 نحو 46.742 ألف دينار عراقي.وسجل سعر كيلو الذهب اليوم بالعراق حوالي 80.128 مليون دينار، بينما سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 560.914 ألف دينار عراقي.سعر الذهب اليوم بالدولار في العراقوفيما يخص عيار 24، فقد سجل حوالي 61.26 دولار أمريكي، وعيار 21 سجل نحو 53.60 دولار أمريكي، فيما حقق عيار 18 نحو 45.95 دولار أمريكي.