أكبر الدول المستهلكة للنفط عالميًا.. هل العراق من بينها؟

السومرية نيوز – اقتصاد



تصدّرت الولايات المتحدة والصين والهند قائمة أكبر الدول المستهلكة للنفط عالميًا، خلال العام الماضي (2022)، وسط استمرار ارتفاع إجمالي الطلب العالمي، مع التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.







وتُظهر البيانات أن أكثر 10 دول استهلاكًا للنفط، خلال العام الماضي، استحوذت على 61.5% من إجمالي الطلب العالمي؛ إذ بلغ استهلاكها نحو 61.52 مليون برميل يوميًا، مقابل 60.75 مليون برميل يوميًا في عام 2021.



قائمة أكبر الدول المستهلكة للنفط عالميًا خلال العام الماضي، اعتمادًا على رصد لبيانات إيني الإيطالية.



أكثر 5 دول استهلاكًا للنفط

جاءت الولايات المتحدة في مقدمة أكبر الدول المستهلكة للنفط عالميًا، خلال العام الماضي، بحجم بلغ 20.43 مليون برميل يوميًا، مقابل 20.034 مليون برميل يوميًا في عام 2021.



ورغم تراجع استهلاكها السنوي من الخام خلال 2022 بنسبة 2.7% مع تداعيات كورونا؛ فقد جاءت الصين في المركز الثاني بنحو 15.001 مليون برميل يوميًا، مقابل 15.419 مليون برميل يوميًا في عام 2021. وتوضّح المراجعة الإحصائية السنوية للطاقة الصادرة عن شركة النفط الإيطالية إيني، أن إجمالي استهلاك العالم من النفط، خلال العام الماضي، ارتفع إلى 99.916 مليون برميل يوميًا، مقابل 97.658 مليون برميل يوميًا خلال العام السابق له (2021).وتُظهر البيانات أن أكثر 10 دول استهلاكًا للنفط، خلال العام الماضي، استحوذت على 61.5% من إجمالي الطلب العالمي؛ إذ بلغ استهلاكها نحو 61.52 مليون برميل يوميًا، مقابل 60.75 مليون برميل يوميًا في عام 2021.قائمة أكبر الدول المستهلكة للنفط عالميًا خلال العام الماضي، اعتمادًا على رصد لبيانات إيني الإيطالية.جاءت الولايات المتحدة في مقدمة أكبر الدول المستهلكة للنفط عالميًا، خلال العام الماضي، بحجم بلغ 20.43 مليون برميل يوميًا، مقابل 20.034 مليون برميل يوميًا في عام 2021.ورغم تراجع استهلاكها السنوي من الخام خلال 2022 بنسبة 2.7% مع تداعيات كورونا؛ فقد جاءت الصين في المركز الثاني بنحو 15.001 مليون برميل يوميًا، مقابل 15.419 مليون برميل يوميًا في عام 2021.

الطلب على النفط في الصين

وفي المركز الثالث بقائمة أكبر الدول المستهلكة للنفط عالميًا العام الماضي، حلّت الهند بحجم استهلاك بلغ 5.145 مليون برميل يوميًا من النفط، مقابل 4.765 مليون برميل يوميًا في عام 2021.



بينما جاءت روسيا في الترتيب الرابع بكمية وصلت إلى 3.760 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.655 مليون برميل يوميًا في العام السابق له.



وحلّت السعودية خامسةً بقائمة أكبر الدول المستهلكة للنفط عالميًا، وفقاً لشركة إيني، بنحو 3.717 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي، مقابل 3.494 مليون برميل يوميًا في عام 2021.



وهنا يجب توخي الحذر، لأن أرقام شركة إيني لم تفرق بين "الطلب" و"الاستهلاك"، فالأرقام المذكورة هي طلب السعودية على النفط، لكن استهلاكها أقل من ذلك بكثير لأنها تقوم بتكرير النفط وتُصدر كميات كبيرة من المنتجات النفطية.



تراجع استهلاك اليابان

سجّلت اليابان تراجعًا في استهلاكها السنوي من النفط بنسبة 1.3%، خلال العام الماضي، ليبلغ 3.369 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.415 مليون برميل يوميًا في 2021، وتحلّ في المركز السادس بقائمة أكبر الدول المستهلكة للنفط عالميًا.



وارتفع استهلاك البرازيل من النفط، خلال العام الماضي، إلى 3.067 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.006 مليون برميل يوميًا، لتكون في المركز السابع عالميًا.



وحلّت في المركز الثامن بقائمة أكبر الدول المستهلكة للنفط عالميًا، كوريا الجنوبية بحجم استهلاك بلغ 2.582 مليون برميل يوميًا من النفط، خلال العام الماضي، مقابل 2.578 مليون برميل يوميًا عام 2021.



وفي الترتيب التاسع، جاءت كندا بحجم استهلاك من النفط بلغ 2.283 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي، مقابل 2.259 مليون برميل يوميًا في 2021.



وحلّت ألمانيا في المركز العاشر بقائمة أكبر الدول المستهلكة للنفط عالميًا بكمية بلغت 2.171 مليون برميل يوميًا، مقابل 2.126 مليون برميل يوميًا خلال عام 2021.