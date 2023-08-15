بيانات صينية تؤثر سلبا على أسعار النفط

وساهمت قرارات لخفض الإنتاج من السعودية وروسيا في إطار أوبك+، في دفع الأسعار للارتفاع على مدى الأسابيع السبعة المنصرمة.وأظهرت بيانات الإنتاج الصناعي، ومبيعات التجزئة في الصين، الثلاثاء، أن الاقتصاد تباطأ أكثر الشهر الماضي، مما زاد من الضغط على نمو هش أصلا، ودفع السلطات لخفض أسعار الفائدة لتعزيز الأنشطة الاقتصادية.وهناك مخاوف من أن الصين ربما تواجه صعوبات جمة في تحقيق النمو المستهدف للعام الجاري والبالغ خمسة بالمئة دون المزيد من التحفيز المالي.وكانت الصين قد أعلنت الثلاثاء، عن وقف نشر نسب البطالة المتزايدة في أوساط الشباب، في ظل سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال التي تثير القلق بشأن ثاني اقتصاد في العالم.وتضاف المؤشرات الجديدة إلى سلسلة من الأرقام الإحصائية في الأشهر الماضية، أظهرت معاناة اقتصاد الصين للتعافي من حقبة الجائحة.وسجلت البطالة لدى الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما نسبة قياسية بلغت 21.3 في المئة في حزيران.وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.29 دولار أو 1.47 بالمئة إلى 84.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:55 بتوقيت غرينتش، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.46 دولار أو 1.77 بالمئة إلى 81.05 دولار للبرميل.