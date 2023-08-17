Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في بغداد.. شخص يقتل زوجته واثنين من أقاربها وينتحر
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بعد شروط انقرة "التعجيزية".. هل يحتاج العراق إعادة تصدير نفطه عبر تركيا؟

اقتصاد

2023-08-17 | 03:33
بعد شروط انقرة &quot;التعجيزية&quot;.. هل يحتاج العراق إعادة تصدير نفطه عبر تركيا؟
3,570 مشاهدة

السومرية نيوز – اقتصاد

بالتزامن مع شروط انقرة "التعجيزية"، رأى خبراء في الشأن الاقتصادي، اليوم الخميس 17 أب/ أغسطس 2023، ان العراق ليس في موقف الضعف بشأن ايقاف تصدير النفط مجدداً عبر خط جيهان التركي، داعين الا يقدم التنازلات الكبيرة باعتبار تركيا هي الطرف الأكثر تضررا من ذلك.

وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة بعنوان "هل يحتاج العراق حاليا إعادة تصدير نفطه عبر تركيا"، انه "بعد التزام العراق بقيود أوبك بلس انخفضت حصته الإنتاجية من 4.650 مليون برميل يوميا الى 4.220 مليون برميل يصدر منها حاليا 3.444 مليون برميل يوميا ويستهلك داخليا 780 ألف برميل يوميا. ومن الممكن ان ترتفع الصادرات النفطية العرقية الى مستوى الصادرات النفطية المقدرة في موازنة 2023 والتي تبلغ 4.5 مليون برميل وهذا يعني ان إعادة تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي سيتطلب تحفيض صادرات العراق النفطية عبر البحر الى نحو 4 ملايين برميل يوميا ومن ثم لن يحصل العراق على أي زيادة في ايراداته النفطية كما ان العراق بعد توقيع مشروع خط أنابيب تحت سطح البحر بقيمة 417 مليون دولار الذي سيؤدي الى زيادة السعة التصديرية جنوبا بمقدار نصف مليون برميل يوميًا في العام المقبل".

وأضاف، "هذا يعني تقليص الحاجة الى إعادة العمل بخط الانبوب العراقي – التركي مما يلحق الضرر بالجانب التركي الذي سيفقد رسوم المرور التي تزيد عن مليار دولار سنوياً و يقوض مساعي تركيا التي تسعى الى ان تكون ممر آمن وموثوق به لخطوط انابيب النفط والغاز خاصة وان تركيا من الموقعين على اتفاقية لائحة الطاقة التي يشكل موضوع انابيب النفط والغاز اهم مكوناتها والتحكيم بشأنها. وعلى ذلك فالعراق ليس في موقف الضعف في هذا الموضوع وعليه الا يقدم التنازلات الكبيرة لان تركيا هي الطرف الأكثر تضررا من إيقاف تصدير النفط العراقي عبرها".

ولا تزال تداعيات قرار محكمة التحكيم الدولية بشأن إيقاف تصدير نفط إقليم كردستان الى تركيا يؤثر على العلاقات بين بغداد وأنقرة لاسيما بعد تسلم الحكومة العراقية الاتحادية مسؤولية الملف النفطي في الإقليم.

شهور عدة وجملة من المفاوضات جمعت الوفود العراقية والتركية، الا أن الطرفين لم يتوصلا لاي اتفاق حول استئناف تصدير النفط مجدداً عبر خط جيهان التركي.

وأوقفت تركيا الصادرات البالغة 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم.

وأمرت الغرفة تركيا بدفع تعويضات ل‍بغداد قيمتها 1.5 مليار دولار نظير الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط بدون تصريح من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018.

ويمتد خط أنابيب النفط الخام من إقليم كردستان في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي، حيث وبدأت حكومة إقليم كردستان في تصدير الخام بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية في عام 2013، وهي خطوة اعتبرتها بغداد غير قانونية.

التطور الجديد الذي حصل على القضية تمثل بشروط "تعجيزية" فرضتها أنقرة على بغداد لاستمرار تصدير النفط، والتي تتمحور حول ست نقاط.

وشخص الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، شروط تركيا لإعادة تصدير النفط العراقي، فيما أكد أن أنقرة تطالب بإيقاف مقاصة بغداد وطهران.

ويقول المرسومي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، إن "تركيا وضعت ستة شروط لإعادة تصدير النفط العراقي"، لافتاً الى أن "الشرط الأول تمثل بإيقاف تطبيق اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني؛ لان تركيا وكردستان لديهما اتفاق بشأن النفط ولمدة 50 عاماً".

وأشار الى، أن "الشرط الثاني يتمحور حول دفع تعويضات مقابل استئناف صادرات نفط الإقليم، اما الثالث فيدور حول سحب الدعوى الثانية من قبل بغداد في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة 2018 – 2022".

وبين، أن "الشرط الرابع يتمثل بالاستمرار بإعطاء تركيا خصما مقداره 13 دولاراً عن سعر كل برميل نفط خام مصدر من الإقليم"، مردفاً بالقول: "انقرة تطالب أيضا بالاستمرار بدفع أجور نقل الى شركة بوتاش التركية مقدارها 7 دولارات لكل برميل نفط خام مصدر عبر ميناء جيهان التركي".

وأتم حديثه، قائلاً: "الشرط الأخير الذي تطالب به انقرة يدور حول تحمل العراق تكلفة اصلاح خط الانبوب العراقي – التركي".
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق حي الغدير كربلاء - الحلقة ٨٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-17
Play
سوق حي الغدير كربلاء - الحلقة ٨٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-17
بعد التحري
Play
بعد التحري
العنف الاسري في العراق .. احصائيات متزايدة وقانون للمزايدة - الحلقة ١٧ | الموسم 3
15:30 | 2023-08-16
Play
العنف الاسري في العراق .. احصائيات متزايدة وقانون للمزايدة - الحلقة ١٧ | الموسم 3
15:30 | 2023-08-16
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
اصبر واقترب من الله مهما كانت الصدمة كبيرة! - الحلقة ١٤
14:00 | 2023-08-16
Play
اصبر واقترب من الله مهما كانت الصدمة كبيرة! - الحلقة ١٤
14:00 | 2023-08-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-16
Play
نشرة ١٦ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-16
Morning Live
Play
Morning Live
القيد الجنائي في العراق - الحلقة ٨٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-16
Play
القيد الجنائي في العراق - الحلقة ٨٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-16
بالمختزل
Play
بالمختزل
بين الجواز والاستثمار.. التلكؤ قائماً والاشكال حاضراً - الحلقة ١٧ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-15
Play
بين الجواز والاستثمار.. التلكؤ قائماً والاشكال حاضراً - الحلقة ١٧ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-15
Celebrity
Play
Celebrity
المودل أورهان كان - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-14
Play
المودل أورهان كان - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-14
خط أحمر
Play
خط أحمر
مراهقان يشكلان عصابة سطو مسلح لسرقة مكاتب الصرافة في البصرة - الحلقة ١٦ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-13
Play
مراهقان يشكلان عصابة سطو مسلح لسرقة مكاتب الصرافة في البصرة - الحلقة ١٦ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-13
عشرين
Play
عشرين
المشهد الثقافي والواقع السياحي ومتابعة القطع الأثرية المهربة - الحلقة ١٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-13
Play
المشهد الثقافي والواقع السياحي ومتابعة القطع الأثرية المهربة - الحلقة ١٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-13
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٢ الى ١٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-12
Play
من ١٢ الى ١٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-12
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق حي الغدير كربلاء - الحلقة ٨٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-17
Play
سوق حي الغدير كربلاء - الحلقة ٨٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-08-17
بعد التحري
Play
بعد التحري
العنف الاسري في العراق .. احصائيات متزايدة وقانون للمزايدة - الحلقة ١٧ | الموسم 3
15:30 | 2023-08-16
Play
العنف الاسري في العراق .. احصائيات متزايدة وقانون للمزايدة - الحلقة ١٧ | الموسم 3
15:30 | 2023-08-16
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
اصبر واقترب من الله مهما كانت الصدمة كبيرة! - الحلقة ١٤
14:00 | 2023-08-16
Play
اصبر واقترب من الله مهما كانت الصدمة كبيرة! - الحلقة ١٤
14:00 | 2023-08-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-16
Play
نشرة ١٦ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-16
Morning Live
Play
Morning Live
القيد الجنائي في العراق - الحلقة ٨٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-16
Play
القيد الجنائي في العراق - الحلقة ٨٥ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-16
بالمختزل
Play
بالمختزل
بين الجواز والاستثمار.. التلكؤ قائماً والاشكال حاضراً - الحلقة ١٧ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-15
Play
بين الجواز والاستثمار.. التلكؤ قائماً والاشكال حاضراً - الحلقة ١٧ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-15
Celebrity
Play
Celebrity
المودل أورهان كان - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-14
Play
المودل أورهان كان - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
14:30 | 2023-08-14
خط أحمر
Play
خط أحمر
مراهقان يشكلان عصابة سطو مسلح لسرقة مكاتب الصرافة في البصرة - الحلقة ١٦ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-13
Play
مراهقان يشكلان عصابة سطو مسلح لسرقة مكاتب الصرافة في البصرة - الحلقة ١٦ | الموسم 6
17:00 | 2023-08-13
عشرين
Play
عشرين
المشهد الثقافي والواقع السياحي ومتابعة القطع الأثرية المهربة - الحلقة ١٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-13
Play
المشهد الثقافي والواقع السياحي ومتابعة القطع الأثرية المهربة - الحلقة ١٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-13
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٢ الى ١٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-12
Play
من ١٢ الى ١٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-12
تضييق للحريات
تضييق للحريات
أمن للبيانات
أمن للبيانات
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.