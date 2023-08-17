احتياطيات النفط في العراق تترقب دعمًا من أعمال المسح الزلزالي والحفر الاستكشافي

وفي هذا الإطار، أكّد وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، أن الوزارة وضعت خططًا وبرامج تهدف إلى تعزيز الاحتياطيات الوطنية من الثروة النفطية والغازية، وفق بيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة.وناقش خضير، خلال زيارته شركة الاستكشافات النفطية، خطة المسح الزلزالي والحفر الاستكشافي التي تنفذها الشركة، في العديد من المواقع خاصة في محافظات الوسط والمناطق الحدودية.كانت احتياطيات النفط في العراق قد حقّقت انتعاشة كبيرة مع نهاية 2022، بإضافة نحو 6 مليارات برميل من النفط الخام، و23 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، وفق تصريحات سابقة لوزير النفط حيان عبد الغني.أشار وكيل النفط إلى قرب بدء أعمال حفر بئر استكشافية في مربع "كفري" بمحافظة ديالى، إلى جانب مواقع أخرى في عدد من المحافظات.وتعمل بغداد على زيادة احتياطيات النفط في العراق؛ إذ عملت على طرح عدد من المربعات الاستكشافية للاستثمار أمام الشركات العالمية ضمن ملحق الجولة الخامسة وجولة التراخيص السادسة.من جانبه قال مدير عام شركة الاستكشافات النفطية أسامة رؤوف حسين، إن الجهد الوطني في شركة الاستكشافات النفطية يقوم بالتنسيق مع الشركات الوطنية والعالمية بعمليات مسوحات زلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد، وعمليات حفر استكشافية، التي تتطلبها العملية التطويرية للمواقع والرقع النفطية والغازية.