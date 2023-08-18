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الدولار يسجل أطول سلسلة مكاسب في 15 شهراً

اقتصاد

2023-08-18 | 07:32
الدولار يسجل أطول سلسلة مكاسب في 15 شهراً
701 مشاهدة


السومرية نيوز - اقتصاد

يتجه الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس مقابل عملات رئيسية أخرى، ليسجل أطول سلسلة من المكاسب خلال 15 شهرا، مدعوما بالتوقعات بأن تظل أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول وبالتحول إلى الأصول الأكثر أمانا نتيجة المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني.

ومع ذلك، قلص الدولار هذه المكاسب بشكل طفيف، الجمعة، لأن ارتفاعه مقابل الين أبقى المتعاملين في حالة حذر من مخاطر تدخل السلطات اليابانية.

كما يبدو أن تسارع انخفاض قيمة اليوان أصبح مصدر قلق للسلطات الصينية، إذ أقر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إصلاحا يوميا أقوى بكثير من المتوقع، مما أعطى العملة بعض الدعم المبكر بعد أن وصلت قبل يوم إلى أدنى مستوياتها في 9 أشهر.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى تشمل الين واليورو، بنسبة 0.02 بالمئة إلى 103.38 نقطة في التعاملات الآسيوية، بعد أن لامس الليلة الماضية أعلى مستوى في شهرين عند 103.59 نقطة

ويتجه لتسجيل ارتفاع 0.5 بالمئة خلال الأسبوع.

وأظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، الخميس أن معظم أعضاء لجنة تحديد أسعار الفائدة لا يزالون يرون "مخاطر صعودية كبيرة للتضخم"، مما يشير إلى ميلهم لرفع أسعار الفائدة مرات أخرى.

وعززت البيانات الاقتصادية القوية الصادرة هذا الأسبوع، لا سيما مبيعات التجزئة، بالفعل من الوضع الذي يدفع لزيادة التشديد النقدي.

ودفع كل ذلك عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر عند 4.328 بالمئة، الخميس.

وانخفض الدولار 0.32 بالمئة إلى 145.365 مقابل الين، الجمعة ،بعدما وصل الليلة الماضية إلى ذروة تسعة أشهر عند 146.40 نقطة.

وصعد اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.0878 دولار ليرتفع من أدنى مستوى له في 6 أسابيع سجله، الخميس، عند 1.08565 دولار.

واستقر الدولار تقريبا عند 7.3045 مقابل اليوان في التعاملات خارج الصين ليعوض خسارة سابقة بنسبة 0.24 بالمئة.

وتراجعت العملة الصينية إلى أدنى مستوى في 9 أشهر عند 7.3490، الخميس، في أسواق التعاملات خارج البلاد.

والإجراءات التي اتخذتها بكين حتى الآن لتحفيز الاقتصاد مخيبة للآمال رغم أن كل إصدار جديد للبيانات يرسم صورة أكثر قتامة للتوقعات الاقتصادية، كما أدى تخفيض بنك الشعب الصيني لأسعار الفائدة في وقت سابق من الأسبوع الجاري في خطوة مفاجئة إلى توسيع فجوة العائد مقابل الولايات المتحدة، مما جعل اليوان أكثر عرضة للانخفاض.

وهبط الدولار الأسترالي 0.05 بالمئة إلى 0.6399 دولار، إذانخفض، الخميس، إلى أدنى مستوى له في 9 أشهر عند 0.6365 دولار أميركي.
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