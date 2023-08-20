الذهب يستقر بأسواق العراق.. سعر الكيلو الواحد يلامس الـ80 مليوناً

وبلغ سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24 نحو 79.556 ألف دينار عراقي وفقا لمنصة غولد برايس توداي التي ترصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية.كما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 نحو 72.927 ألف دينار.سعر مثقال الذهب عيار 21 في العراق اليوموسجل مثقال الذهب عيار 21 نحو 69.613 ألف دينار، وعيار 18 نحو 59.668 ألف دينار، وبلغ عيار 14 نحو 46.408 ألفاً.وبلغ سعر كيلو الذهب اليوم بالعراق حوالي 79.556 مليون دينار، اما سعر الجنيه الذهب فقد سجل نحو 556.907 ألف دينار.اما سعر الذهب عيار 24 اليوم فقد بلغ حوالي 60.79 دولار أمريكي، وعيار 21 سجل نحو 53.19 دولار أمريكي، فيما حقق عيار 18 نحو 45.59 دولار أمريكي.