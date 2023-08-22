أسعار النفط تتراجع.. وخام برنت أقل من 85 دولارا

وتراجع خام برنت ثمانية سنتات إلى 84.38 دولاراً للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات إلى 80.65 دولاراً للبرميل.في غضون ذلك، أدى التشاؤم حيال آفاق الاقتصاد في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى الضغط على الأسعار وزيادة المخاوف بشأن الطلب على الوقود.وقالت أوراسيا غروب في مذكرة: "الضعف الاقتصادي الصيني يلقي بثقله على أسعار النفط وسيضع سقفاً لها هذا العام، خاصة أن بكين تبدو ملتزمة بتجنب التحفيز المالي واسع النطاق".