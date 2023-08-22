الدولار قرب مستويات مرتفعة مع زيادة عوائد سندات الخزانة

ودعم البنك المركزي الصيني اليوان من خلال تحديد نقطة منتصف رسمية يومية للعملة أقوى بكثير من المتوقع. وكان اليوان مستقرا في التعاملات المبكرة بعدما تعرض لضغوط متزايدة في الأسابيع الماضية مع نفاد صبر المستثمرين إزاء الاستجابة البطيئة للسياسة النقدية الصينية رغم تباطؤ الاقتصاد وتدهور قطاع العقارات.وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات من الأسواق المتقدمة مثل الين واليورو، 0.1 بالمئة إلى 103.24، لكنه ظل غير بعيد عن المستوى المرتفع الذي سجله يوم الجمعة عند 103.68، والذي لم يشهده منذ 12 يونيو.وكتب ريتشارد فرانولوفيتش محلل العملات في وستباك في مذكرة "ارتفاع العوائد الأميركية طويلة الأجل والاستجابة المخيبة من جانب صناع السياسة في الصين للضغوط المستمرة في أسواق العقارات والأسواق المالية الصينية يواصل تقديم دفعة صعودية" للدولار الأميركي.وبالنسبة إلى خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول المرتقب يوم الجمعة بالندوة السنوية في جاكسون هول في وايومنج، قال فرانولوفيتش "إذا أبقى باول الباب مفتوحا أمام رفع (أسعار الفائدة)... فإن جبهة جديدة من الاتجاه الصعودي للدولار الأميركي يمكن أن تتشكل".ومقابل العملة اليابانية، تراجع الدولار 0.1 بالمئة إلى 146.125 ين، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 146.425، مما جعله يقترب من ذروة يوم الخميس البالغة 146.565 والتي كانت الأعلى منذ 10 نوفمبر تشرين الثاني.يميل سعر الدولار مقابل الين إلى أن يكون شديد الحساسية للتغيرات في عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل. ووصل عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2007 عند 4.366 بالمئة اليوم الثلاثاء.وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.09055 دولار.في الوقت نفسه، حدد البنك المركزي الصيني نقطة المنتصف لليوان عند 7.1992 للدولار، الثلاثاء، في محاولة لوضع حد لهبوط العملة بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر ونصف عند 7.349 في التعاملات بالخارج الأسبوع الماضي.وشهد اليوان تغيرا طفيفا في أحدث التعاملات في الخارج وسجل 7.2872، بعد ارتفاعه نحو 0.1 بالمئة بعد قرار المركزي الصيني.