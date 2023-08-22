تزامناً مع زيارة "حلّال عُقد أردوغان" لبغداد.. هذا حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا

ويوفر موقع trade map خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات والطلب الدولي والأسواق البديلة والأسواق التنافسية.وذكر الموقع في احصائية، ان "التبادل التجاري بين العراق وتركيا بلغ 15.172.268 دولارا، كانت أبرز المستوردات الأحجار الكريمة والوقود المعدني"، مشيرا الى ان "العراق استورد من تركيا خلال العام الماضي 101 مادة من السلع بقيمة بلغت 13.744.082 دولار".وبين ان "استيرادات العراق شملت الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة 1.719 مليار دولار، تليها البلاستيك ومصنوعاتها بقيمة مالية بلغت 682 مليون دولار، تليها الحبوب والدقيق 667.5 مليون دولار، تليها الدهون والزيوت بقيمة بلغت 662 مليون دولار، واللحوم الصالحة للأكل بقيمة بلغت 650 مليون دولار".واستوردت تركيا من العراق بقيمة 1.428.186 دولارا، شملت الوقود المعدني والزيوت بمقدار 822 مليون دولار، تليها النحاس ومصنوعاته بقيمة 72 مليون دولار، تليها عجائن من الخشب أو من مواد ليفية سليلوزية أخرى الورق المستعاد (النفايات والخردة) بقيمة 67 مليون دولار، تليها الألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 32 مليون دولار، وفقا للموقع.ويأتي هذا بالتزامن مع الزيارة المنتظرة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وهو صاحب لقب "حلّال العُقد" بالنسبة لأردوغان، إلى العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء 22 أب/أغسطس 2023، لبحث عدة ملفات مشتركة و"عالقة" بين البلدين.