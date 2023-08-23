عالمياً.. أسعار الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، 103.55 ليظل غير بعيد عن أعلى مستوى في شهرين البالغ 103.71 الذي لامسه أمس الثلاثاء. وارتفع المؤشر 1.6 بالمئة في أغسطس وهو في طريقه لإنهاء خسائر تكبدها لشهرين متتاليين.وقال كريستوفر وونج، خبير العملات الاستراتيجي في أو.سي.بي.سي في سنغافورة، إن سوق العملات تشهد ضعفا وسط هدوء في التقلبات الصيفية وقبل ندوة ينظمها مجلس الاحتياطي الفيدرالي للبنوك المركزية في جاكسون هول في وايومنج هذا الأسبوع.ويترقب المتعاملون خطاب رئيس المركزي الأميركي جيروم باول في الحدث المقرر عقده في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس. وسوف يحلل المستثمرون كلماته لتوقع مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.وارتفع الين 0.20 بالمئة ليصل إلى 145.59 دولار في ساعات التداول الآسيوية ولم يبتعد عن أعلى مستوى في تسعة أشهر البالغ 146.565 الذي سجله الأسبوع الماضي، مما ترك المتداولين في حالة ترقب لأي علامات على تدخل من الدولة.وتوقع أتسوشي تاكيوشي، الذي كان رئيسا لقسم الصرف الأجنبي في بنك اليابان المركزي خلال تدخل من الدولة بين عامي 2010 و2012، إن طوكيو ستحجم عن التدخل ما لم يتجاوز الين مستوى 150 للدولار.وصعد اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.0852 دولار، مبتعدا قليلا عن أدنى مستوى في شهرين البالغ 1.0833 دولار الذي لامسه خلال الليل.وزاد الدولار الأسترالي 0.40 بالمئة إلى 0.645 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.29 بالمئة إلى 0.596 دولار.وبالنسبة للعملات المشفرة، زادت عملة بتكوين في أحدث التعاملات 0.77 بالمئة إلى 26049 دولارا، بعدما لامست أدنى مستوى في شهرين عند 25350 دولار الليلة الماضية.