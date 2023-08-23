أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية



السومرية نيوز - اقتصاد



تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الأربعاء 23 أب/أغسطس 2023.

حيث بلغت أسعار البيع 153000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار.



وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.