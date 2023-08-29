أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية

السومرية نيوز - اقتصاد



تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية، ليوم الثلاثاء 29 أب/أغسطس 2023.

حيث شهدت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في العاصمة بغداد ارتفاعاً، إذ بلغ سعر البيع 154750 دينارا بينما بلغ الشراء 152750 دينارا لكل 100 دولار .



وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.