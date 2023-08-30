صادرات إيران الى العراق.. 3 مليارات و500 مليون دولار خلال 5 أشهر

ونقلت وكالة "إيلنا" عن الجمارك الإيرانية قولها، إن كمية البضائع المستوردة إلى البلاد بلغت خلال 5 أشهر ما مجموعه 14 مليون و400 ألف طن من البضائع بقيمة 24 مليار و200 مليون دولار، والتي نمت بنسبة 2.17% من حيث الوزن و7.49% من حيث القيمة.ويضيف هذا التقرير عن نسبة التغيرات في صادرات السلع خلال الأشهر الخمسة الماضية: إن كمية الصادرات السلعية غير النفطية، باستثناء زيت الوقود الخام والكيروسين وتجارة الأمتعة، شهدت انخفاضا بنسبة 8,55% من حيث القيمة وارتفاعا بنسبة 26,56% من حيث الوزن.ويظهر تحقيق خبير الجمارك أن السبب الرئيسي لانخفاض قيمة الصادرات هو انخفاض السعر العالمي لصادرات البتروكيماويات.وبحسب هذا التقرير، بلغ متوسط القيمة الجمركية لكل طن من البضائع المصدرة 346 دولاراً، وبلغ متوسط القيمة الجمركية لكل طن من البضائع المستوردة 1677 دولاراً خلال الفترة المذكورة.وحول الوجهات الرئيسية لصادرت إيران، جاء في هذا التقرير أن قيمة الصادرات إلى الصين بلغت 5 مليارات و600 مليون دولار، والعراق 3 مليارات و500 مليون دولار، والإمارات نحو 2 مليار و300 مليون دولار، وتركيا 2 مليار و200 مليون دولار، والهند 845 مليون دولار، حيث كانت هذه الدول الخمس الوجهات الرئيسية للصادرات السلعية الإيرانية.وكانت نصيب هذه الدول من إجمالي قيمة الصادرات والوزن خلال الأشهر الخمسة الماضية ما نسبته 74.77% و75.13% على التوالي.وبحسب هذا التقرير، فقد بلغت قيمة الواردات خلال هذه الفترة على الشكل التالي: الإمارات بـ 7 مليارات و300 مليون دولار، الصين بـ 7 مليارات و100 مليون دولار، تركيا بـ 2 مليار و500 مليون دولار، ألمانيا بـ 879 مليون دولار، الهند بـ 813 مليون دولار.وكانت نصيب هذه الدول من إجمالي قيمة الواردات والوزن خلال الأشهر الخمسة الماضية ما نسبته 76.60% و62% على التوالي.وأشار التقرير إلى قيمة استيراد مختلف أنواع الهواتف المحمولة إلى إيران خلال تلك المدة والتي بلغت 913 مليون دولار، وهو ما يعادل 3.77% من إجمالي قيمة واردات البلاد.ووفقاً لهذا التقرير، ارتفع وزن الترانزيت الأجنبي عبر إيران بنسبة 5.4% ليصل إلى 6.2 مليون طن.