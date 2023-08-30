روسيا تلمح الى تمديد التخفيض الطوعي لإنتاج النفط حتى تشرين الأول

وقال نوفاك للصحفيين ردا على سؤال بهذا الشأن: "سنرى، نحن الآن نقيم سوق (النفط)، ونعمل مع زملائنا من البلدان الأخرى بشكل مستمر، لا يمكنني الآن الإعلان عن أي قرارات، لكننا سننطلق من وضع السوق".وفي مطلع شهر اب الجاري، قررت موسكو "تمديد العمل بقرار خفض إنتاج النفط بشكل طوعي ليشمل ايلول المقبل على أن يتم خفض صادرات النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا".كذلك أعلنت السعودية في نفس التوقيت "تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميا حتى ايلول 2023، وذلك لدعم استقرار سوق النفط وتوازنها".