ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في ‭7‬ أشهر

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد السعودية خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا إلى تشرين الاول، مما يطيل أمد قيود الإمدادات التي أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في التكتل المعروف باسم أوبك+ لدعم الأسعار.وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس الخميس إن بلاده، ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم، اتفقت بالفعل مع شركائها في أوبك+ على خفض صادرات النفط الشهر القادم.صعد سعر خام برنت 1.66 دولار أو 1.9 بالمئة إلى 88.49 دولار للبرميل عند التسوية.وكان قد ارتفع خلال الجلسة إلى 88.75 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 27 كانون الثاني.وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.39 دولار أو نحو 1.7 بالمئة إلى 85.02 دولار للبرميل.وارتفع في وقت سابق إلى 85.81 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 16 تشرين الثاني.وارتفع سعر خام برنت بنحو 4.8 بالمئة هذا الأسبوع مسجلا أكبر زيادة أسبوعية منذ أواخر تموز.كما ارتفع سعر خام غرب تكساس بنسبة 7.2 بالمئة في أكبر مكسب أسبوعي له منذ اذار.