أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم

واستقرت اسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجلان 153100 دينار مقابل 100 دولار، أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد فقد استقرت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار.وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.