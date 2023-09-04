اقتصادي: ارتفاع الفائض التجاري في العراق مرتبط بهذا المُتغير

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، إن "العراق حقق اعلى فائض تجاري (الفرق بين الصادرات والواردات السلعية) في عام 2022 على مدى تاريخ الصناعة النفطية التي يقترب عمرها من المائة عام".وتابع، "اذ بلغ الفائض 53.54 مليار دولار بسبب ارتفاع الصادرات النفطية عام 2022 الى نحو 120 مليار دولار منها 115 مليار دولار عن صادرات النفط الخام و5 مليارات دولار اخرى عن صادرات المنتجات النفطية اغلبها من صادرات النفط الأسود".وأشار المرسومي الى، أن "هذا يعني ان ارتفاع الفائض التجاري في العراق لا علاقة له بالإصلاح او التنمية او تنويع الاقتصاد او بأي جهود ذاتية وانما هو مرتبط بمتغير خارجي هو اسعار النفط التي بلغ معدلها اليومي عام 2022 اكثر من 95 دولار للبرميل".