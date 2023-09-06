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الذهب يزداد بريقاً مع تخلي الدولار عن مكاسبه

اقتصاد

2023-09-06 | 06:30
الذهب يزداد بريقاً مع تخلي الدولار عن مكاسبه
362 مشاهدة

السومرية نيوز – اقتصاد

ارتفع سعر الذهب من أدنى مستوى في أسبوع، اليوم الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية وتخلي الدولار عن أعلى مستويات بلغها الجلسة السابقة غير أن التوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة حدت من مكاسب السبائك.

ونزل الدولار الأميركي 0.2 بالمئة بعد أن بلغ أعلى مستوى في ستة أشهر تقريبا الثلاثاء في حين انخفضت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها فيما يزيد على أسبوع مع تأثر الأسواق بإشارات تتعلق برفع أسعار الفائدة.

وقال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) كريستوفر والر إن المجموعة الأحدث من البيانات الاقتصادية الصادرة تعطي المركزي الأميركي مساحة لمعرفة ما إذا كان بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال يب جون رونغ الخبير الاستراتيجي لدى آي.جي "توجيهات المركزي الأميركي فيما يتعلق بصنع السياسات على أساس كل اجتماع على حدة عززت الرهانات على تشديد إضافي (للسياسة النقدية) في نوفمبر أو ديسمبر".

وأضاف أن القفزة في أسعار النفط لا توفر الكثير من الطمأنينة إزاء توقعات التضخم عالميا كما أنها تزيد من قناعة المستثمرين بأن قرار رفع سعر فائدة على مدى طويل قادم.

ووفقا لخدمة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق حاليا بنسبة 93 بالمئة أن المركزي الأميركي سيُحجم عن رفع سعر الفائدة مؤقتا في سبتمبر، لكن توقعات بنسبة 40 بالمئة تقريبا تشير إلى احتمال رفعها في نوفمبر أو ديسمبر.

تحرك الأسعار

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1927.59 للأونصة بحلول الساعة 0603 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 29 أغسطس في وقت سابق من الجلسة. ومحت العقود الأميركية الآجلة للذهب خسائرها السابقة لتستقر عند 1952.90 دولار.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.56 دولار للأونصة، في حين تراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 923.79 دولار.

وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1217.21 دولار.
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