بن سلمان يعلن عن "ممر اقتصادي" يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط

وقال بن سلمان في كلمته أمام قمة مجموعة العشرين المنعقدة في الهند، إن "هذا المشروع "يهدف إلى تعزيز الترابط الاقتصادي، وتطوير وتأهيل البنى التحتية وزيادة التبادل التجاري بين الأطراف المعنية".وأضاف أنه "سيعمل على مد خطوط الأنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمية، إضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية".وأكد بن سلمان أنه "سيسهم في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل السكك الحديدية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية".وأشار ولي العهد السعودي إلى أن المذكرة "تدعم جهود تطوير الطاقة النظيفة، وسيساهم تنفيذها في توليد فرص عمل جديدة ونوعية ومكاسب طويلة الأمد على امتداد ممرات العبور لجميع الأطراف".ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، سيتم الاستفادة في هذا المشروع من موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، الذي يربط قارة آسيا بأوروبا.