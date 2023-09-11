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أسعار الذهب تعاود الارتفاع عالمياً
اقتصاد
2023-09-11 | 04:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
634 مشاهدة
السومرية نيوز – اقتصاد
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي قد تجعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يميل لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.
قفز الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1927.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:14 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1950.80 دولار.
ومن المتوقع أن ترسم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس، والمقرر نشرها يوم الأربعاء، المسار لقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة هذا العام.
وتراجع الدولار بنسبة 0.5 بالمئة وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بنسبة 0.3 بالمئة، مما يجعل السبائك التي لا تدر عائدا أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 23.07 دولار للأونصة.
وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 898.55 دولار بعد تراجعه سبعة بالمئة الأسبوع الماضي، كما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1206.21 دولار.
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