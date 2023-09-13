عالمياً.. أسعار النفط تحوم عند أعلى مستوى في 10 أشهر

وبحلول الساعة 00:54 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات بما يعادل 0.1% إلى 92.14 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا أو 0.2% إلى 88.98 دولار للبرميل.وارتفع الخامان القياسيان بنحو 2% يوم الثلاثاء ليغلقا عند أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.وقال محلل السلع الأولية لدى راكوتين سكيوريتيز، ساتورو يوشيدا: "التوقعات الإيجابية للطلب من أوبك وتنبؤات إدارة معلومات الطاقة الأميركية بانخفاض مخزونات النفط العالمية عززت وجهات النظر في السوق بشأن شح الإمدادات في المستقبل".وأضاف أن الأنباء عن إغلاق ليبيا العضو في أوبك أربع من محطات تصدير النفط الشرقية بسبب عاصفة مميتة ساهمت أيضا في رفع أسعار النفط.تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لنمو قوي في الطلب العالمي على النفط في 2023 و2024، عازية ذلك إلى مؤشرات على أن أداء الاقتصادات الكبرى أفضل من المتوقع على الرغم من عوامل سلبية مثل ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم.