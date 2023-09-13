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عالمياً.. أسعار الدولار تستقر مع ترقب بيانات التضخم الأميركية
اقتصاد
2023-09-13 | 02:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
251 مشاهدة
السومرية نيوز - اقتصاد
استقر الدولار على نطاق واسع قبل صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق الأربعاء رغم ارتفاعه أمام الين مع استيعاب المستثمرين لتعليقات محافظ بنك اليابان المركزي التي أشار فيها إلى نهاية محتملة لسياسة أسعار الفائدة السلبية.
وصعدت العملة الأميركية نحو 0.2 بالمئة إلى 147.39 مقابل الين.
وقال ألفين تان رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في آسيا لدى آر.بي.سي كابيتال ماركتس إن المستثمرين لديهم المزيد من الوقت للنظر في تعليقات كازو أويدا محافظ بنك اليابان بتمعن أكبر.
وأضاف "التصريحات التي في ذهننا كانت مشروطة تماما، أويدا لم يعد بأي شيء".
كما أشار هيروشيجي سيكو عضو البرلمان عن الحزب الحاكم الثلاثاء إلى تفضيله لسياسة نقدية شديدة التساهل بعد أن أدت تعليقات أويدا إلى ارتفاع الين وعوائد السندات.
وتعرض الين لضغوط كبيرة أمام الدولار إذ لا يزال بنك اليابان ينتهج سياسة مخالفة لبقية البنوك المركزية العالمية خاصة منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة التشديد النقدي في مارس 2022.
وعلى نطاق أوسع، حافظ الدولار على استقراره على الرغم من أن التحركات كانت ضعيفة مع انتظار المتداولين لبيانات التضخم الأميركية التي تتم مراقبتها عن كثب والمقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.
وتراجع الجنيه الاسترليني 0.05 بالمئة إلى 1.2489 دولار كما هبط الدولار الأسترالي 0.03 بالمئة إلى 0.6408 دولار.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات المنافسة، عند 104.61 بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في أسبوع يوم الاثنين وسجل أكبر انخفاض يومي له في شهرين.
أما اليورو، فلم يشهد تغيرا يذكر ليستقر عند 1.0753 دولار. وسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 1.0777 دولار في الجلسة الماضية مع ارتفاع التوقعات بأن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة قبيل إعلان قرار السياسة النقدية.
وقال مصدر لرويترز إن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة فوق ثلاثة بالمئة في العام المقبل، مما يعزز التوقعات بزيادة أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي غدا الخميس.
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