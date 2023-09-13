مصرف حكومي يقرر منح قروض مقابل رهن مخشلات ذهبية

وأصدر المصرف بحسب بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تعليمات بشأن منح قروض رهن المخشلات الذهبية للمواطنين والموظفين شرط ان يكون المبلغ يساوي (50%) من قيمة المخشلات الذهبية المرهونة".وبين، أن "مبلغ القرض كما مبين ادناه:1- (25) مليون دينار لمدة (٢) سنة تسدد بواقع ٢٤ قسطاً شهرياً من الشهر الذي يلي شهر المنح.2 - (50) مليون دينار لمدة (3) سنوات تسدد بواقع (36) قسطاً.3 - (75) مليون دينار لمدة (4) سنوات تسدد بواقع (48) قسطاً شهرياً".ولفت إلى أنه "سيتم العمل بهذه القروض لنهاية السنة الحالية (2023) وبنسبة فائدة (6%)"، داعياً الراغبين بالحصول على القرض إلى "مراجعة الفرع الرئيسي لمصرف الرشيد حصراً".