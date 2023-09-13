ارتفاع أسعار النفط رغم انباء زيادة مخزون الخام الأمريكي

وبحلول الساعة 1449 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا إلى 92.45 دولار للبرميل. وكان أعلى سعر سجلته خلال الجلسة، عند 92.84 دولار للبرميل، هو الأعلى منذ تشرين الثاني.وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا إلى 89.29 دولار للبرميل. وكان أعلى سعر له خلال الجلسة، البالغ 89.64 دولار للبرميل، هو الأعلى أيضا منذ تشرين الثاني.وارتفعت الأسعار على الرغم من البيانات التي أظهرت ارتفاع مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.وقال آندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشييتس في هيوستون، لوكالة رويترز: "الصورة الأشمل هي تخفيضات الإنتاج الطوعية الممتدة من قبل السعودية وروسيا".ومدد البلدان تخفيضات إنتاج بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام، وقالت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إن هذا سيتسبب في عجز كبير بالسوق خلال الربع الرابع.وتمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الثلاثاء بتوقعاتها لنمو قوي في الطلب العالمي على النفط في 2023 و2024.