أسعار المعدن الأصفر تستقر في الأسواق العالمية

وقال كريستوفر وونغ المدير التنفيذي لأو.سي.بي.سي ومحلل الصرف الأجنبي "إن حالة الضبابية الكبيرة تتعلق بمسار خفض أسعار الفائدة في 2024 وتظل أحد العوامل التي تقود تقلبات أسعار الذهب".وأضاف "بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية كانت ضمن التوقعات إلى حد كبير وبطريقة ما تلاشت المخاوف السابقة بشأن ارتفاع ضغوط الأسعار".وتراجع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعد أن أظهر تقرير وزارة العمل أمس الأربعاء أن الزيادة السنوية في التضخم كانت الأقل في ما يقرب من عامين مما يشير إلى أن الاحتياطي الاتحادي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل.ومع ذلك، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أغسطس بأكبر وتيرة خلال 14 شهرا مع ارتفاع تكلفة البنزين.ومن المقرر أيضا أن يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم.التغير في الأسعاربحلول الساعة 0747 بتوقيت غرينتش، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1905.49 دولار للأونصة، لتحوم حول أدنى مستوياتها منذ 25 أغسطس والذي بلغته أمس الأربعاء عند 1905.10 دولار. فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1926.70 دولار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 22.49 دولار للأونصة. وخسر البلاتين 0.1 بالمئة إلى 898.94 دولار وانخفض البلاديوم 0.52 بالمئة إلى 1252.53 دولار.