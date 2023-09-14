25 نقطة أساس.. المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة

ويبدو أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع هو المراجعات التصاعدية لتوقعات الاقتصاد الكلي الصادرة حديثا لمنطقة اليورو، والتي تتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 5.6% هذا العام، و3.2% العام المقبل 2024، و2.1% في عام 2025.وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" أن التضخم الإجمالي في الدول العشرين التي تشترك في العملة الأوروبية الموحدة ظل دون تغيير عند 5.3 بالمئة في أغسطس، مخالفا توقعات بهبوطه إلى 5.1%.ولا تزال النسبة بعيدة عن النسبة المستهدفة للبنك المركزي الأوروبي عند 2%.وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في خطاب ألقته الشهر الماضي إن المعركة ضد التضخم "لم يتم الانتصار فيها بعد". ومع ذلك، كان البعض يعتقد أن البنك المركزي سيؤجل المزيد من الزيادات حتى أكتوبر نظرا لتدهور المؤشرات الاقتصادية، خاصة في ألمانيا.