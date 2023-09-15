استقرار أسعار الدولار في الأسواق العالمية

وقفز الدولار الليلة الماضية بعد أن تلقت مبيعات التجزئة الأميركية دفعة من ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 0.6 بالمئة في أغسطس على عكس التوقعات بارتفاعها 0.2 بالمئة.في حين استقبل المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس.انخفض مؤشر الدولار في أحدث التعاملات إلى 105.25 نقطة، لكنه لا يزال بالقرب من أعلى مستوى له في ستة أشهر والذي سجله أمس الخميس عند 105.43.وظل اليورو قرب أدنى مستوى له في عدة أشهر وسجله أمس الخميس عند 1.0632 دولار.وتلقى اليوان والدولاران الأسترالي والنيوزيلندي دفعة بعد أن جاءت مجموعة من البيانات الاقتصادية الصينية لبعض المؤشرات الرئيسية أفضل من المتوقع، مما أدى إلى رفع المعنويات.وارتفع اليوان في التعاملات خارج الصين بأكثر من 0.3 بالمئة إلى نحو 7.262 مقابل الدولار بعد صدور البيانات.وكان اليوان قد تراجع أمس الخميس بعد أن أعلن بنك الشعب الصيني أنه سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس.ورغم أن الهدف من هذه الخطوة هو الحفاظ على وفرة السيولة ودعم التعافي الاقتصادي الهش، فقد تؤدي إلى زيادة انخفاض اليوان المتعثر بالفعل مع هبوط أسعار الفائدة المحلية بشكل أكبر.وقال رودريجو كاتريل كبير خبراء العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني إن بنك الشعب الصيني قدم حوافز "مجزأة"، لكن الاقتصاد لا يزال يعاني من عدم ثقة المستهلك.وصعد الدولار الأسترالي بنسبة 0.5 بالمئة إلى 0.6473 دولار، كما زاد الدولار النيوزيلندي في أحدث التعاملات 0.3 بالمئة إلى 0.5931 دولار.وارتفع اليورو بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1.0652 دولار وابتعد بقليل عن أدنى مستوياته في ستة أشهر عند 1.0632 مقابل الدولار بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أخرى في اجتماعه للسياسة النقدية أمس الخميس.وزاد الجنيه الاسترليني بأكثر من 0.1 بالمئة إلى 1.2429 دولار، ليحوم فوق أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.وظل الين قريبا من 147.39 مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية صباح اليوم.