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ارتفاع جديد بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
2023-09-16 | 03:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,248 مشاهدة
السومرية نيوز - اقتصاد
تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم السبت 16 أيلول/سبتمبر 2023.
حيث بلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في العاصمة بغداد 157000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 154000 دينار لكل 100 دولار.
ومنذ أكثر من 7 أشهر، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية (السوداء).
وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.
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