Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
خام "برنت" يتجاوز 94 دولاراً لأول مرة منذ العام الماضي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ملامح الطلب العالمي على النفط والمعروض في 2024.. مؤسسات كبرى تطرح توقعاتها

اقتصاد

2023-09-16 | 03:53
ملامح الطلب العالمي على النفط والمعروض في 2024.. مؤسسات كبرى تطرح توقعاتها
887 مشاهدة

السومرية نيوز – اقتصاد

تبدو توقعات الطلب العالمي على النفط في 2023 و2024 مستقرة إلى حد كبير، مع هدوء المخاوف الاقتصادية المتعلقة بتسارع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، على النقيض من آفاق المعروض النفطي، التي تشهد تغييرات، خاصة مع تمديد التخفيضات الطوعية من السعودية وروسيا.

وحافظت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك على توقعاتهما بشأن الطلب على النفط في العامين الحالي والمقبل، في حين خفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقديراتها لعام 2024، وفقا للتقارير الشهرية الصادرة عن المؤسسات الـ 3 الكبرى خلال سبتمبر/أيلول 2023.

ويستمر تشديد الإمدادات في أسواق الخام والمنتجات النفطية، بسبب قوة الطلب العالمي على النفط، بالإضافة إلى تخفيضات إنتاج دول أوبك+؛ إذ تتوقّع وكالة الطاقة الدولية عجزًا كبيرًا في المعروض خلال بقية العام الجاري (2023).

ويأتي ذلك بعدما قررت السعودية وروسيا تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بنحو مليون برميل يوميًا و300 ألف برميل يوميًا على التوالي حتى نهاية 2023، وهو ما دفع أسعار النفط الخام فوق مستويات 90 دولارًا للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

تقديرات الطلب العالمي على النفط
أبقت وكالة الطاقة الدولية توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2024 دون تغيير، عند نمو يبلغ مليون برميل يوميًا -تقريبًا- مقارنة بتقديرات الشهر الماضي؛ ما يعني وصول إجمالي الاستهلاك إلى 102.8 مليون برميل يوميًا.

وخلال 2023، تُقدر وكالة الطاقة نمو الطلب على النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا، ليسجّل 101.8 مليون برميل يوميًا، بدعم من زيادة الاستهلاك الصيني والطلب على وقود الطائرات، إلا أن وتيرة النمو ستتقلص إلى مليون برميل يوميًا العام المقبل، مع زخم السيارات الكهربائية وهدوء وتيرة انتعاش اقتصاد الصين.

وبالمثل، ثبتت منظمة أوبك تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط عند 2.25 مليون برميل يوميًا خلال العام المقبل، ليظل الإجمالي المتوقع عند 104.25 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

ويقل ذلك قليلًا عن توقعات الطلب على النفط في 2023؛ إذ تُقدر المنظمة نموًا بنحو 2.44 مليون برميل يوميًا.

توقعات أوبك لنمو الطلب على النفط في 2024
وعلى النقيض من ذلك، خفّضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقديراتها بشأن نمو استهلاك النفط عالميًا إلى 1.36 مليون برميل يوميًا خلال 2024، مقابل التوقعات السابقة البالغة 1.61 مليون برميل يوميًا؛ ما يعني وصول الإجمالي إلى 102.33 مليونًا.

في المقابل، رفعت إدارة معلومات الطاقة توقعات الطلب العالمي على النفط في 2023؛ إذ ترى نموًا قدره 1.81 مليون برميل يوميًا، مقابل التقديرات السابقة البالغة 1.76 مليونًا.

توقعات المعروض النفطي
قلّصت وكالة الطاقة الدولية توقعات نمو المعروض النفطي من خارج أوبك إلى 1.20 مليون برميل يوميًا خلال العام المقبل؛ ما يدفع الإجمالي إلى 68.8 مليون برميل يوميًا، مع زيادة متوقعة للعام الجاري مليوني برميل يوميًا.

ورغم ذلك، تتوقع الوكالة الدولية أن تشهد سوق النفط عجزًا في المعروض قدره 210 آلاف برميل يوميًا خلال 2023، مع تخفيضات الإنتاج الإلزامية والطوعية من جانب كبار المنتجين في أوبك+.

ومنذ بداية 2023 حتى أغسطس/آب 2023، انخفض إنتاج تحالف أوبك+ بمقدار مليوني برميل يوميًا، وكان التراجع سيكون أكبر من ذلك لولا الارتفاع الكبير في الإمدادات الإيرانية.

ورغم ذلك؛ فمن المتوقع أن يقل هذا العجز إلى فائض في المعروض قدره 490 ألف برميل يوميًا خلال 2024، مقارنة بعجز قدره 160 ألف برميل يوميًا في التقديرات السابقة.

في المقابل، حافظت أوبك على توقعات نمو المعروض النفطي من خارجها عند 1.38 مليون برميل يوميًا خلال 2024، دون تغيير تقريبًا عن تقديرات الشهر الماضي، ليصل الإجمالي إلى 68.78 مليون برميل يوميًا.

توقعات أوبك لتغير إنتاج السوائل النفطية لبعض الدول
وترى أوبك أن نمو الإمدادات النفطية العالمية سيأتي من الولايات المتحدة وكندا وغايانا والبرازيل والنرويج وقازاخستان، في حين يُتوقع انخفاض إنتاج ماليزيا والمكسيك.

في المقابل، رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقديرات نمو المعروض النفطي من خارج أوبك إلى 1.27 مليون برميل يوميًا خلال 2024، مقابل 1.23 مليونًا سابقًا؛ ما يعني وصول الإجمالي إلى 69.12 مليونًا.

مخزونات النفط العالمية
أظهر تقرير وكالة الطاقة ارتفاع مخزونات النفط التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 26.7 مليون برميل، ليصل الإجمالي إلى 2.814 مليون برميل، لكنها ظلّت أقلّ بمقدار 102.6 مليون برميل من متوسط السنوات الـ5 الماضية.
رغم ذلك؛ فإن البيانات الأولية تشير إلى انخفاض مخزونات النفط العالمية بنحو 76.3 مليون برميل، مسجلةً أقلّ مستوى في 13 شهرًا، وفق التقرير، الذي اطلّعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

وبالعودة إلى يوليو/تموز الماضي، توضح بيانات منظمة أوبك مخزونات النفط التجارية لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 7.9 مليون برميل على أساس شهري، لتصل إلى مستوى 2.779 مليار برميل.

وجاءت مخزونات النفط العالمية مرتفعة بنحو 57 مليون برميل على أساس سنوي، لكنها ظلّت أقلّ بمقدار 138 مليون برميل عن متوسط السنوات الـ5 الماضية.

وتشير أحدث تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن مخزونات النفط العالمية بلغت 2.822 مليار برميل بنهاية الربع الثاني من 2023، مع توقعات أن تهبط إلى 2.798 مليار برميل.
 
المصدر: 

وحدة أبحاث الطاقة

 

>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٦ الى ٢٢ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-16
Play
من ١٦ الى ٢٢ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-16
Biotic
Play
Biotic
فقدان الذاكرة وعلاجه - الحلقة ٢١ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-15
Play
فقدان الذاكرة وعلاجه - الحلقة ٢١ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-15
فن نيوز 2023
Play
فن نيوز 2023
حفلة عمرو دياب في بيروت - الحلقة ٢
15:00 | 2023-09-15
Play
حفلة عمرو دياب في بيروت - الحلقة ٢
15:00 | 2023-09-15
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
الأزمات تجعلنا نستشعر كرم الله ولطفه - الحلقة ٢٨
14:00 | 2023-09-15
Play
الأزمات تجعلنا نستشعر كرم الله ولطفه - الحلقة ٢٨
14:00 | 2023-09-15
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
فن النحت بالحديد وتاريخ الشوكولا - الحلقة ٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-09-15
Play
فن النحت بالحديد وتاريخ الشوكولا - الحلقة ٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-09-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-15
Play
نشرة ١٥ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-15
علناً
Play
علناً
الصراعات داخل البيت السني- الحلقة ١٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-14
Play
الصراعات داخل البيت السني- الحلقة ١٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-14
Morning Live
Play
Morning Live
الإتيكيت..ضرورة ام رفاهية - الحلقة ١٠٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-14
Play
الإتيكيت..ضرورة ام رفاهية - الحلقة ١٠٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-14
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الأزرملي - الحلقة ١٠٢ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-14
Play
سوق الأزرملي - الحلقة ١٠٢ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-14
بعد التحري
Play
بعد التحري
رقم قياسي للعراق..القبول في كليات الطب يتجاوز المعدلات العالمية - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2023-09-13
Play
رقم قياسي للعراق..القبول في كليات الطب يتجاوز المعدلات العالمية - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2023-09-13
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ١٦ الى ٢٢ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-16
Play
من ١٦ الى ٢٢ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-16
Biotic
Play
Biotic
فقدان الذاكرة وعلاجه - الحلقة ٢١ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-15
Play
فقدان الذاكرة وعلاجه - الحلقة ٢١ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-15
فن نيوز 2023
Play
فن نيوز 2023
حفلة عمرو دياب في بيروت - الحلقة ٢
15:00 | 2023-09-15
Play
حفلة عمرو دياب في بيروت - الحلقة ٢
15:00 | 2023-09-15
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
الأزمات تجعلنا نستشعر كرم الله ولطفه - الحلقة ٢٨
14:00 | 2023-09-15
Play
الأزمات تجعلنا نستشعر كرم الله ولطفه - الحلقة ٢٨
14:00 | 2023-09-15
Dayane & The City
Play
Dayane & The City
فن النحت بالحديد وتاريخ الشوكولا - الحلقة ٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-09-15
Play
فن النحت بالحديد وتاريخ الشوكولا - الحلقة ٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-09-15
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-15
Play
نشرة ١٥ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-15
علناً
Play
علناً
الصراعات داخل البيت السني- الحلقة ١٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-14
Play
الصراعات داخل البيت السني- الحلقة ١٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-14
Morning Live
Play
Morning Live
الإتيكيت..ضرورة ام رفاهية - الحلقة ١٠٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-14
Play
الإتيكيت..ضرورة ام رفاهية - الحلقة ١٠٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-14
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الأزرملي - الحلقة ١٠٢ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-14
Play
سوق الأزرملي - الحلقة ١٠٢ | الموسم 6
05:00 | 2023-09-14
بعد التحري
Play
بعد التحري
رقم قياسي للعراق..القبول في كليات الطب يتجاوز المعدلات العالمية - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2023-09-13
Play
رقم قياسي للعراق..القبول في كليات الطب يتجاوز المعدلات العالمية - الحلقة ٢١ | الموسم 3
15:30 | 2023-09-13
نعم، قادرة على ذلك
نعم، قادرة على ذلك
لا اعتقد، بغداد ستفاوضها وتوقفها
لا اعتقد، بغداد ستفاوضها وتوقفها
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.