مع الاغلاق الأسبوعي.. انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق

وانخفضت أسعار الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، لتسجل 155.300 دينار لكل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار صباح هذا اليوم 156.000 دينار لكل 100 دولار.وسجلت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد إنخفاضا، حيث بلغ سعر البيع 156.250 دينار عراقي لكل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 154.250 دينار لكل 100 دولار.أما في أربيل فقد سجل الدولار إنخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 154.750 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154.650 دينار لكل 100 دولار.ومنذ أكثر من 7 أشهر، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية (السوداء).وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.